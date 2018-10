Des dizaines de vols annulés à Bruxelles

Quelque 130 vols sur 630 prévus lundi à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem ont été annulés en raison d'une grève de bagagistes débutée jeudi soir, a indiqué à l'AFP Brussels Airport, la société qui exploite l'aéroport.

L'arrêt de travail des employés de la société belge Aviapartner, qui réclament de meilleures conditions de travail, a déjà entraîné de nombreuses annulations vendredi, samedi et dimanche.

Selon l'agence Belga, la grève doit continuer au moins jusqu'à mardi matin. Les discussions avec la direction, qui se sont poursuivies sans succès tout le week-end, devaient reprendre lundi matin, toujours selon Belga.

UPDATE - Work stoppage baggage handler Aviapartner. No flights are handled by Aviapartner this Monday 29 October. You can find the latest information on our website. https://t.co/B4iUaQ1nsw