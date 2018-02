Des dizaines de personnes tuées par des «bandits»

Des dizaines de personnes ont été tuées dans une attaque menée par des «bandits» dans un village de l'Etat de Zamfara, dans le nord du Nigeria, a-t-on appris vendredi auprès de la police et des habitants.

Bodies of the 36 people killed by Armed bandits in Birani Zurmi local government area of Zamfara State laid to rest.



My take: This is not a news to the Nigerian Media because it dnt happen in Benue, Taraba or Adamawa pic.twitter.com/Htal7uybY4