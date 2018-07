Des dingos attaquent une femme dans le désert

Une quinquagénaire a été grièvement blessée par des dingos dans le désert australien, dans une attaque très rare de la part de ces chiens sauvages.

Deb Rundle, employée d'une mine dans la région de Pilbara, dans l'Etat d'Australie-Occidentale, était en pause déjeuner la semaine dernière quand elle a été attaquée par trois dingos.

«Il y avait du sang partout par terre. J'ai regardé mes blessures et je me suis dit Mon Dieu, est-ce que je vais mourir? », a raconté lundi soir à la chaîne Channel Seven la femme de 54 ans sur son lit d'hôpital.

Following reports of an attack on a #Pilbara mine worker - 3 rules for dealing with #dingoes from @howlingdingo : Don't run, no sudden movements, never turn your back. Full story by @jamescarmody95 & @JonDaly45 here - https://t.co/HkMMs7GSGq pic.twitter.com/iGOIBBrzKX