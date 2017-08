Des commandos tuent 25 djihadistes

Au moins 25 djihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont été tués dans une opération commando de l'armée syrienne avec une couverture aérienne russe, rapporte dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). D'autres ont été blessés dans le centre.

Avec le soutien de Moscou, l'armée du régime de Bachar el-Assad mène depuis des mois une offensive pour reprendre à l'EI la badiya. Ce vaste désert syrien s'étend du centre du pays aux frontières irakiennes et jordaniennes.

Six combattants des forces du régime ont également été tués dans les affrontements, d'après les sources du directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane sur le terrain. Une source militaire syrienne citée par l'agence officielle Sana a pour sa part rapporté que l'opération a été menée «avec succès», permettant à l'armée de s'emparer de trois villages en plein désert.

Lancer l'assaut

Depuis mai, l'armée syrienne a chassé les djihadistes de larges pans de la province de Homs. Selon l'OSDH, il ne reste plus à l'EI que quelques dizaines de villages dans l'est de cette région située en grande partie dans le désert.

Le 6 août, l'OSDH a rapporté la capture par le régime d'Al-Soukhna, dernière ville aux mains de l'EI dans la province. Ce week-end, le régime et son allié russe ont confirmé la reprise totale de cette ville stratégique.

«La libération d'Al-Soukhna des terroristes de l'EI ouvre des possibilités pour les forces gouvernementales syriennes pour lancer un assaut et lever le siège de Deir Ezzor», a indiqué un communiqué de l'armée. Al-Soukhna est en effet un des trois axes à partir desquels l'armée va avancer pour lancer son offensive vers la province pétrolière de Deir Ezzor, située à l'est de celle de Homs et frontalière de l'Irak.

Dernière province de l'EI

Deir Ezzor est la dernière province contrôlée encore quasi-totalement par l'EI en Syrie. Le groupe a été chassé par l'armée de la province d'Alep (nord) et de la majeure partie de Homs par l'armée, et de la plupart de la province de Raqa (nord) par une alliance soutenue par les Etats-Unis.

Deir Ezzor «est un point important (...) qui marquerait en grande partie, pour ne pas dire complètement, la fin de la lutte contre l'EI», a souligné dimanche le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou sur la chaîne Rossiïa-24.

D'après le ministre, au cours des deux derniers mois, les territoires contrôlés par le régime en Syrie ont plus que doublé.

La guerre en Syrie a fait 320'000 morts en six ans. Elle s'est transformée en un conflit très complexe avec la montée des djihadistes et l'implication de puissances régionales et internationales. Elle a débuté en mars 2011 après la répression dans le sang par le régime Assad de manifestations prodémocratie (ats/nxp)