Des clandestins menacent l'équipage d'un navire

Quatre passagers clandestins armés de barres de fer menaçaient vendredi l'équipage d'un cargo se trouvant dans l'estuaire de la Tamise, demandant à pouvoir rejoindre l'Angleterre, a annoncé un porte-parole du propriétaire du navire, le groupe italien Grimaldi.

«Ils sont armés de barres de fer et menacent l'équipage depuis ce matin pour se rapprocher du rivage», a déclaré le porte-parole, Paul Kyprianou, sur la télévision britannique SkyNews.

"It's believed they boarded the ship in Lagos" - Sky's @SkyKatieSpencer explains how four migrants on board a cargo ship on the Thames estuary has threatened its crew and demand to be taken to the coast.



Get more on the story here: https://t.co/FqGYpmVG9T pic.twitter.com/H1qJtpKBvz