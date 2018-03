Une ville de l'Oklahoma a installé des abris résistants aux balles dans ses établissements scolaires pour protéger les élèves d'éventuelles fusillades, rapportait mercredi FoxNews.

Sept abris ont ainsi été mis en place dans les écoles primaires d'Healdton. Concrètement, ils peuvent accueillir 35 élèves et deux enseignants. Une fois la porte fermée à clé, ils sont en sécurité et les balles ne peuvent percer les parois. Les installations coûtent environ 30'000 dollars.

Les premiers abris ont été installés en 2014 afin de résister aux tornades. Mais face aux multiples fusillades survenues dernièrement dans les écoles américaines, comme celle de Parkland qui a fait 17 morts mi-février, «les institutions doivent réfléchir aux moyens de protéger les élèves», estime Terry Shaw, du département de l'Enseignement. «Si un intrus armé fait irruption dans nos murs, il est tranquillisant de savoir qu'il existe un endroit sûr où se réfugier», a-t-il ajouté.

School district in Oklahoma installs bulletproof shelters in their elementary and middle schools. “You think those things are never, ever gonna happen in your school, but unfortunately they do” https://t.co/8MLbm2FmJA pic.twitter.com/gODIevhiJn