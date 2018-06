Des bolides d'une course sauvage stoppés

Après six conducteurs dans le nord dimanche, deux autres participants à une course clandestine de bolides de luxe ont été arrêtés sur une autoroute française, dont un Allemand contrôlé à 253 km/h, a-t-on appris mardi auprès de la gendarmerie. Un Britannique a également été intercepté à 198 km/h, ont précisé les gendarmes.

Les contrôles ont eu lieu lundi entre 12H30 (10H30 GMT) et 13H30, non loin d'Auxerre (centre). Les vitesses retenues par les forces de l'ordre ont été ramenées à 243 km/h et 188 km/h.

Les deux conducteurs d'une trentaine d'années ont fait l'objet d'une rétention de leur permis de conduire et ont dû s'acquitter d'une consignation de 750 euros mais sont repartis libres, a ajouté la même source.

Ils participaient au «Modball Rally», course non autorisée organisée annuellement depuis 2007 en Europe mais également en Australie et aux Etats-Unis. Les quelque 180 bolides se dirigent vers l'Autriche, point final le 29 juin de cette course par étapes passant par Paris, Lyon, Monaco et Venise.

Dimanche, les six voitures interceptées dans le nord de la France avaient été chronométrées entre 153 et la vitesse record de 265 km/h d'un conducteur britannique. (afp/nxp)