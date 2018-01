Des Saoudiennes vont voir leur premier match de foot

Les matches de foot, en présence pour la première fois de spectatrices, opposeront les équipes d'Al-Ahli et d'Al-Batin le 12 janvier, d'Al-Hilal et d'Al-Ittihad le lendemain et d'Al-Ittifaq et d'Al-Faisali le 18 janvier, a précisé le ministère saoudien de l'Information et de la Culture.

Cette décision s'inscrit dans le cadre des réformes mises en oeuvre par le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane dans ce royaume musulman jusqu'ici ultra-conservateur.

Places spéciales

L'Autorité générale du sport avait annoncé en octobre que trois stades, jusqu'ici réservés aux hommes, pourraient accueillir début 2018 des familles avec des places spéciales. Il s'agit du King Fahd International Stadium à Ryad, du King Abdullah Sports City à Jeddah et du Prince Mohammed ben Fahd Stadium à Dammam.

D'autres mesures ont été annoncées en faveur des femmes et des jeunes, notamment l'autorisation pour les femmes de conduire à partir de juin et la réouverture des cinémas en mars. (afp/nxp)