Des ONG craignent un retour forcé des réfugiés

Plusieurs organisations humanitaires ont mis en garde lundi les pays accueillant des réfugiés syriens au Moyen-Orient et en Occident contre le retour forcé de ces derniers en Syrie, voire même la discussion de mesures en ce sens.

Dans un rapport, elles déplorent une tendance alarmante en faveur des expulsions. «Des centaines de milliers de réfugiés risquent d'être poussés à retourner en Syrie en 2018, en dépit de la poursuite des violences», ont indiqué les organisations, dont le Conseil norvégien pour les réfugiés (CNR) et CARE International. Le rapport, intitulé «Terrain dangereux», souligne que les mesures visant à renvoyer les réfugiés dans leur pays occupent désormais une place de plus en plus importante dans les perspectives des pays hôtes.

«Un retour ni sûr ni volontaire » «Alors que la situation militaire changeait en Syrie, et que le contexte se prêtait davantage à une rhétorique et des politiques anti-réfugiés à travers le monde, les gouvernements ont commencé en 2017 à envisager ouvertement le retour des réfugiés dans leur pays», souligne le rapport.

Le nombre de réfugiés retournés en Syrie - qui a été ravagée par un conflit ayant fait au moins 340'000 morts depuis 2011 - s'est élevé à 721'000 en 2017, contre 560'000 l'année précédente. Selon le même rapport, trois fois plus de Syriens ont été forcés à fuir leurs maisons l'an dernier, tandis que 1,5 million de personnes supplémentaires devraient être déplacées en 2018.

«A l'heure actuelle, pour la grande majorité des Syriens ayant fui la guerre et la violence, un retour ne serait ni sûr ni volontaire», a déclaré le secrétaire général du CNR, Jan Egeland. «Des hôpitaux et des écoles sont visés» et des gens meurent «même dans certaines zones dites de désescalade», a-t-il ajouté en allusion aux régions ayant fait l'objet en 2017 de plusieurs accords de trêve entre les différents acteurs du conflit.

Inquiétude

Les ONG ont ainsi fait part de leur inquiétude quant aux mesures en cours de discussion en Europe, y compris au Danemark et en Allemagne, qui pourraient conduire à des retours forcés.

Les pays riches ont accueilli seulement 3% des réfugiés syriens, la majorité ayant trouvé refuge dans les pays voisins de la Syrie, la Turquie, le Liban et la Jordanie. Dans ces pays, «la pression pour le retour des réfugiés s'est manifestée par la fermeture des frontières, des expulsions et des retours forcés», indique le rapport.

Une responsable au sein de «Save the Children», Helle Thorning-Schmidt, dont l'ONG a participé à la rédaction du rapport, a mis en garde contre les risques d'un retour forcé des enfants. «Aucun enfant ne devrait avoir à rentrer chez lui avant que (la situation) ne soit sûre», a-t-elle indiqué.

