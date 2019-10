Des Australiens font appel à Erin Brockovich

Des dizaines de milliers d'Australiens vont attaquer leur gouvernement en raison de la pollution des terres où ils habitent, avec le soutien de la célèbre militante américaine Erin Brockovich, ont annoncé mardi les avocats défendant cette plainte.

En cause, l'utilisation sur des bases militaires et des casernes de pompiers dans plusieurs zones du pays entre les années 1970 et 2000 de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), soupçonnés de favoriser l'apparition de cancers, et qui entrent notamment dans la composition des mousses anti-incendie.

Le cabinet Shine Lawyers a annoncé qu'il déposerait une plainte en nom collectif (class action) pour le compte de personnes vivant à proximité de huit sites dépendant du ministère de la Défense, et situés dans différents Etats australiens. La chaîne publique ABC présente cette plainte comme la plus vaste «class action» lancée en Australie.

Eau contaminée

Joshua Aylward, un des avocats défendant cette action, a indiqué que des PFAS avaient «ruisselé dans l'environnement» dans de nombreuses localités australiennes. «J'ai passé beaucoup de temps avec des gens en détresse parce qu'ils se sont rendus compte que leur eau était contaminée, et qu'ils la buvaient depuis des années», a-t-il dit. «Des habitants apprennent que leurs enfants présentent des niveaux (de PFAS) exceptionnellement élevés dans leur corps et sont vraiment inquiets.»

Jusqu'à 40'000 personnes qui ont vécu ou travaillé sur des zones contaminées aux PFAS pourraient prétendre à des dédommagements, si la class action réussit, selon les avocats. Les plaignants ont reçu le soutien d'Erin Brockovich, qui en a rencontré plusieurs la semaine dernière dans l'Etat d'Australie-Occidentale.

Le nom et la vie de cette mère célibataire californienne étaient devenus célèbres en 2000 lorsque Julia Roberts avait décroché l'Oscar de la meilleure actrice pour le film de Steven Soderbergh qui racontait son combat judiciaire victorieux contre une compagnie d'électricité accusée d'avoir empoisonné l'eau d'un village. «Les recherches sur ces produits chimiques existent: ils peuvent provoquer des cancers», a-t-elle dit à ABC. «Cela devrait tous nous inquiéter.»

L'impact sur l'homme des PFAS fait débat. L'Agence américaine de protection de l'environnement les considère comme «possiblement cancérigènes» mais le ministère australien de la Santé estime qu'il n'existe «aucune preuve concluante» d'un lien avec le développement de cancers. Le cabinet Shine Lawyers avance cependant que les habitants n'avaient pas pu quitter les environs des bases contaminées car la valeur de leurs propriétés s'était effondrée du fait de cette pollution. (afp/nxp)