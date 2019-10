Dernier jour pour le rocher d'Uluru

Des centaines de touristes ont afflué une dernière fois vendredi sur le site d'Uluru, célèbre formation rocheuse au coeur du désert australien, à la veille de l'interdiction de son ascension.

A compter de samedi, une mesure interdisant de manière permanente l'ascension de ce monolithe géant, considéré comme sacré dans la culture aborigène, entrera en vigueur à la demande de ses propriétaires, les aborigènes Anangu.

Des centaines de personnes ont attendu pendant des heures vendredi matin l'autorisation d'entamer la montée, interdite jusqu'en milieu de matinée en raison de vents violents.

The climb at Uluru has been opened for the final time ? @10NewsFirst ? pic.twitter.com/BA1PWzZZo4

Dernier afflux

L'organisme gouvernemental Parks Australia a indiqué que les conditions météorologiques seraient réévaluées tout au long de la journée afin de déterminer si l'ascension pouvait demeurer autorisée.

«Je suis juste venu pour voir mais quand j'ai appris que c'était la dernière fois qu'il était possible (de faire l'ascension), j'ai décidé d'essayer», a expliqué à l'AFP un touriste polonais, Matt Oswiecimiki, âgé de 29 ans.

Tout en estimant «normale» une telle interdiction par respect pour le peuple Anangu, il était déterminé à saisir l'opportunité de pouvoir escalader une dernière fois le rocher. De nombreux touristes pensent que l'escalade d'Uluru, également appelé Ayers Rock, fait partie des choses qu'il faut absolument faire quand on visite l'Australie.

Hundreds of tourists clambered up Australia’s #Uluru a day before a permanent ban on climbing the sacred rock takes effect. More here: https://t.co/wXJ98MCPos by @SteficaNicolB pic.twitter.com/l67ju6LcKQ