Déraillement d'un train: le bilan monte à 24 morts

Vingt-quatre personnes ont été tuées dimanche lors du déraillement d'un train de passagers dans la région de Tekirdag, dans le nord-ouest de la Turquie. Ce nouveau bilan a été annoncé lundi par le vice-Premier ministre turc Recep Akdag.

Les opérations de recherche ont été achevées lundi matin dans le train accidenté, a indiqué l'agence de presse d'Etat Anadolu, citant M. Akdag. Le train transportant quelque 360 passagers provenait de Kapikule, à la frontière bulgare, et se rendait à Istanbul quand six de ses voitures ont déraillé à proximité du village de Sarilar.

BREAKING: At least 13 dead and 73 injured after a train with over 300 passengers derailed in #Turkey's #Corlu District #Tekirdag city .

The train was en route from #Edirne to Istanbul. pic.twitter.com/Hh9zd1ixtd