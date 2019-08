Démocrates et Mouvement 5 étoiles: un mariage compliqué

Le premier ministre sortant, Giuseppe Conte, doit présenter sa nouvelle équipe et un programme d’ici à lundi prochain au chef de l’État, Sergio Mattarella. Dans la foulée, il passera l’examen du parlement qui doit lui accorder sa confiance. Mais la cohabitation entre le nouveau tandem gouvernemental risque d’être compliquée. Le 5-Étoiles (M5S) et les démocrates ont fini par s’entendre au terme d’une semaine de tractations âpres.

L’immigration

Les démocrates ont été clairs dès le départ: il faut détricoter les deux décrets sécurité de l’ex-ministre de l’Intérieur Matteo Salvini. C’est-à-dire rouvrir les ports aux navires des ONG et supprimer les amendes pour les organisations humanitaires de sauvetage des migrants en Méditerranée. Les démocrates veulent introduire de nouveaux critères dans la gestion des flux migratoires basés sur le respect des conventions internationales et les droits de l’homme. Pour l’instant, le M5S botte en touche. Mais la ligne du parti n’a pas changé: les ONG sont les taxis des migrants et il faut bloquer les arrivées.

Politique étrangère

Les démocrates sont profondément européistes tandis que le M5S a un passé plutôt chargé: en 2015, il a organisé une pétition contre la monnaie unique et demandé un référendum. Il y a quelques mois, son chef politique, Luigi Di Maio, a poussé le gouvernement à refuser de signer la déclaration conjointe des membres de l’UE pour soutenir Juan Guaido, chef de l’opposition au régime vénézuélien de Nicolas Maduro. Ce n’est pas par hasard d’ailleurs si le chef de file des démocrates, Nicola Zingaretti, a inséré «la loyale appartenance à l’Union européenne» parmi les conditions posées au M5S lors des tractations. Le nouveau tandem a toutefois un point en commun: avoir voté pour l’Allemande Ursula von der Leyen lors de sa candidature au poste de présidente de la Commission européenne.

Économie et emploi

Le M5S a toujours critiqué la réforme du travail introduite par l’ancien patron des démocrates Matteo Renzi, le fameux «Job Act» qui, selon le parti, a renforcé la précarité. Les démocrates ont, quant à eux, dénoncé les failles du «décret dignité» de Luigi Di Maio qui réduit les recours aux contrats à terme et pénalise les délocalisations. Ils veulent aussi revoir le décret sur le revenu de citoyenneté universel introduit par le M5S au prétexte qu’il faut l’améliorer. À l’économie, le 5-Étoiles est favorable à la nationalisation des entreprises stratégiques comme Alitalia, Tim, le numéro un de la téléphonie, et Autostrade. Les démocrates ne veulent pas en entendre parler.

Les grands travaux

Pour conserver leur électorat écologiste, le M5S a tenté par tous les moyens de bloquer le chantier Lyon-Turin, ce qui a d’ailleurs provoqué la rupture avec la Ligue. Il y a deux jours, in extremis, le ministre des Infrastructures et des Transports (M5S) a publié une analyse défavorable sur les coûts et les bénéfices de la construction d’une nouvelle bretelle d’autoroute à Gênes qui doit décongestionner la circulation des poids lourds. Durant les derniers mois, le mouvement a également bloqué plusieurs chantiers importants.

La réforme constitutionnelle

Pour le M5S, la réduction du nombre de parlementaires fait partie des batailles identitaires. Les démocrates pourraient céder, mais à condition que cette réforme soit assortie d’un remaniement de la loi électorale permettant de revenir au scrutin proportionnel qui garantit la représentation démocratique.