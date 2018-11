Déjà 3 millions de migrants et réfugiés vénézuéliens

Le nombre de réfugiés et migrants vénézuéliens dans le monde atteint désormais trois millions. Près de 2,5 millions d'entre eux se trouvent en Amérique latine et sur certaines îles de la région, ont annoncé jeudi à Genève deux agences onusiennes.

La capacité d'accueil des pays de la zone «est sérieusement tendue», a estimé le représentant spécial conjoint sur la crise vénézuélienne du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Eduardo Stein. Plus d'un million de personnes se sont rendues en Colombie. Mais de nombreux pays observent une augmentation des arrivées.

Augmenter la réponse opérationnelle

Les besoins de ces personnes mais aussi des communautés d'accueil se sont largement étendus. Une seconde discussion entre les gouvernements de la région doit avoir lieu dans une dizaine de jours en Equateur.

Établie en septembre, la plateforme régionale inter-agences, qui rassemble 40 acteurs comme l'ONU ou des ONG, augmente sa réponse opérationnelle. Un plan sur l'assistance urgente, la protection, l'intégration et l'extension des capacités doit être lancé en décembre.

Selon l'ONU, environ 5000 Vénézuéliens partent chaque jour de leur pays. Et au total, ils sont plus de 1,8 million de personnes en raison de la crise économique et politique. (ats/nxp)