Défaite du parti au pouvoir lors des élections locales

Les Taïwanais votent contre le mariage homosexuel

Les Taïwanais se sont en majorité prononcés contre le mariage homosexuel samedi. Deux référendums concurrents opposaient partisans et adversaires du mariage gay.



Un référendum stipulant que le mariage devait être une union entre un homme et une femme a réuni plus de six millions de voix, largement plus que le soutien apporté à un référendum en faveur de ce droits pour les couples homosexuels.

Les 19 millions d'électeurs devaient se prononcer sur ces deux référendums anti et pro-mariage gay, reflétant les fractures de la société sur ce sujet alors que le gouvernement tarde à appliquer une décision rendue il y a plus d'un an par la Cour constitutionnelle légalisant le mariage homosexuel.