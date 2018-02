Découvrez en images la planque d'Abdeslam

Au moment où s'est ouvert lundi le procès de Salah Abdeslam pour une fusillade à Bruxelles, une équipe de RTL info a pu pénétrer dans le logement dans lequel le terroriste des attentats de Paris du 13 novembre 2015 s'était planqué après les attaques.

L'un des propriétaires de l'immeuble a ouvert ses portes aux journalistes. Une fusillade entre la police et les trois hommes retranchés, dont Salah Abdeslam, avait éclaté dans ce 60 m2, le 15 mars 2016. Tout avait pourtant commencé par un contrôle de routine. Six enquêteurs s'étaient fait accueillir par des tirs de kalachnikov. Près de deux ans après les faits, l'appartement a gardé les stigmates de l'intervention. Divers habits et accessoires s'y trouvent encore, ainsi qu'un drapeau du groupe Etat islamique.

On ignore depuis combien de temps étaient cachés les trois hommes au moment de l'intervention policière, mais le frigo bien rempli semble indiquer qu'ils pensaient y rester un certain temps. Les propriétaires estiment qu'il faudra quelque 60'000 euros (quelque 69'500 francs) pour remettre en état les lieux, toujours inoccupés. (cbx/nxp)