Découverte d'un koala vissé à un poteau

Un koala mort a été retrouvé vissé à un poteau en Australie, un acte «révoltant» qui a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.

Absolutely disgusting. A council worker told Koala Rescue Queensland he found this dead koala screwed to the pole in the Sunshine Coast hinterland. It’s not clear whether the Koala was alive or dead when bolted to the post. Police are investigating. #australia #koala #wildlife pic.twitter.com/AYQsKm1cvq