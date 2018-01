Décision attendue sur un aéroport controversé

Après 45 ans de polémique, le gouvernement français doit trancher mercredi sur l'abandon, probable, d'un projet de grand aéroport près de Nantes (ouest), et l'évacuation de la zone où va se déployer un important dispositif policier.

Le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (NDDL), devenu un emblème des luttes environnementales dans le pays, est au menu du Conseil des ministres, selon l'ordre du jour dévoilé mardi soir par la présidence. Le gouvernement pourrait annoncer qu'il favorise plutôt le réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes.

A huis clos devant les députés de la majorité gouvernementale, le Premier ministre Edouard Philippe a reconnu, après avoir mené de nombreuses consultations, qu'il n'était «pas forcément plus facile de se prononcer». «Quelle que soit la réponse, elle sera mauvaise» car elle fera des mécontents, a-t-il admis. Il a déjà prévenu que, quelle que soit la décision, le site, prévu pour accueillir l'éventuel nouvel aéroport, devrait être évacué.

Cette zone a été transformée par des opposants au projet en Zad («zone à défendre par des occupants) où, selon une source policière, environ 150 personnes vivent en permanence, en quasi autonomie, et que 200 personnes fréquentent régulièrement. Cette zone humide représente environ 400 hectares de friches, de bois et de routes.

Sept escadrons de gendarmerie sont attendus mercredi sur place, selon une source proche du dossier, avec pour objectif de quadriller la zone et procéder à des contrôles afin d'éviter l'arrivée de renforts dans la Zad. Plusieurs compagnies de policiers seront elles à Nantes et Rennes afin d'assurer le maintien de l'ordre en cas de manifestations, selon la même source.

Solution «pacifique»

La Zad sera »évacuée des éléments les plus radicaux«, a affirmé mardi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, sur la chaîne de télévision publique France 2. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, qui s'était clairement opposé au projet avant d'être ministre, a plaidé le 8 janvier en faveur d'une solution »pacifique«.

Une autre figure française de l'écologie, le député européen José Bové, a proposé de remplacer l'aéroport par »un projet fédérateur autour de l'agriculture durable et de la biodiversité«, qui pourrait s'inspirer de l'expérience du Larzac dans les années 1970. M. Bové est l'un des acteurs historiques de la lutte du Larzac (sud), à l'époque du projet d'extension d'un camp militaire qui avait déclenché dix ans de contestation, d'abord d'agriculteurs locaux puis de dizaines de milliers de militants antimilitaristes et anticapitalistes. L'Etat avait finalement abandonné ce projet et loue désormais les terres en question à des paysans.

Le ministre de l'Intérieur n'a pas fermé la porte: »Il y a toute une série de gens qui ont des projets sur la Zad, donc qui sont prêts le cas échéant à pouvoir faire autre chose", a dit M. Collomb.

Reste la question douloureuse pour l'Etat de l'indemnisation du groupe de BTP français Vinci qui avait été choisi en 2010 pour ce projet imaginé dans les années 60 et relancé en 2000. Selon un rapport, elle avoisinerait 350 millions d'euros. Une possibilité évoquée par les anti-aéroport est d'entamer une négociation avec le géant du BTP, qui exploite l'actuel aéroport de Nantes et qui se place en vue d'une possible privatisation du gestionnaire d'aéroports, Aéroports de Paris (ADP). (afp/nxp)