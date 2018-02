Décès de l'opposant Morgan Tsvangirai

Le chef du principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, adversaire historique du régime de l'ex-président Robert Mugabe, est décédé mercredi à 65 ans des suites d'un cancer, laissant derrière lui un parti déchiré à quelques mois de l'élection présidentielle.

«C'est avec tristesse que j'annonce que nous avons perdu notre icône et notre combattant pour la démocratie», a annoncé Elias Mudzuri, l'un des vice-présidents du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), le parti de Morgan Tsvangirai. «Nos pensées et prières vont à sa famille, au parti et à la nation», a-t-il ajouté sur son compte Twitter.

As you are aware that our MDC T President, Dr Morgan Richard Tsvangirai has not been feeling well for some time, it is sad for me to announce that we have lost our icon and fighter for democracy. Our thoughts and prayers are with the family, the party and the nation at this hour.