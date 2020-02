Début d'une trêve historique en Afghanistan

L'Afghanistan s'est réveillé samedi dans l'espoir que la trêve qui débutait ce jour et pour une semaine serait appliquée sur le terrain, préalable incontournable à la signature d'un accord entre les Etats-Unis et les talibans.

«C'est le premier matin où je peux sortir sans la peur d'être tué par une bombe ou une attaque suicide», a déclaré à l'AFP Habib Ullah, chauffeur de taxi à Kaboul. «J'espère que cela va continuer pour toujours».

Qais Haqjo, forgeron de 23 ans, était moins optimiste. «Je pense que les Américains sont en train de s'enfuir et d'ouvrir la voie pour que les talibans reviennent et gouvernent le pays comme dans le milieu des années 90», a-t-il dit dans son atelier dans la capitale afghane. Pour lui, «la paix n'arrivera pas dans ce pays».

Cette trêve partielle, ou «réduction des violences», est censée démontrer la bonne volonté des insurgés avant la signature à la fin du mois d'un accord historique avec Washington, sur un retrait graduel des troupes américaines en échange notamment de garanties sécuritaires.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan . This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity.

L'objectif américain est notamment d'éviter que l'Afghanistan ne redevienne un repaire de djihadistes, deux décennies après qu'Oussama Ben Laden y ait conçu les attentats du 11 septembre 2001 commis aux Etats-Unis.

L'accord doit aussi mener à l'ouverture de discussions inter-afghanes, visant à décider de l'avenir du pays alors que les talibans ont refusé depuis 18 ans de négocier.

Trêve graduelle

La trêve graduelle était censée s'appliquer depuis samedi minuit (vendredi 19h30 GMT, 20h30 en Suisse). L'accord devrait, lui, être paraphé le 29 février, à condition qu'une baisse des attaques soit constatée sur tout le territoire afghan, un préalable exigé par Washington.

«Une fois (la baisse des violences) mise en oeuvre avec succès, la signature de l'accord entre les États-Unis et les talibans devrait aller de l'avant», a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, à propos de cette promesse de Donald Trump, qui s'était engagé pendant sa campagne présidentielle de 2016 à retirer l'armée américaine de ce théâtre d'opérations meurtrier et devenu très impopulaire.

Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a prévenu dans un tweet que si les talibans ne démontrent pas «leur engagement envers une réduction réelle de la violence», les Etats-Unis «restent prêts à se défendre et à défendre leurs partenaires afghans».

The U.S. and @NATO remain committed to ensuring Afghanistan never again becomes a safe-haven for terrorists to threaten the security of the U.S. & our allies. Should the Taliban reject the path of peace, we remain prepared to defend ourselves and our Afghan partners.