De l'abattoir au statut de star

Une vache limousine a pris ses jambes à son cou sur le chemin vers l'abattoir et se réfugie dans un bois des Pays-Bas depuis plus d'un mois, déclenchant un élan de solidarité de la part des Néerlandais qui ont décidé de la sauver.

We launched a successful 'cowfunding' campaign to save #Hermien,a #rebel #cow. MP @estherouwehand :“Hermien is fighting for her #life & we are going to help her. She reminds us all of an important lesson: no #animal wants to be sent to slaughter."?? ???? https://t.co/ApEl3M6HpG pic.twitter.com/FGCC6oMIdM