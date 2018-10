De fortes pluies ont fait 14 morts au Nicaragua

Au moins cinq personnes sont décédées jeudi au Nicaragua après avoir traversé de manière «imprudente des cours d'eau gonflés par de fortes pluies», ce qui porte à 14 le nombre total de victimes depuis début octobre, a indiqué la présidence.

Des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre lundi sur le pays et devraient se poursuivre dans les prochains jours, sous l'influence des basses pressions.

Une alerte rouge a été décrétée mardi dans huit des 17 départements nicaraguayens, dont la capitale Managua, mais dix personnes sont décédées depuis. «Nous recommandons la prudence» à proximité des fleuves et rivières en crue, «afin d'éviter de nouvelles victimes», a préconisé la vice-présidente nicaraguayenne Rosario Murillo dans plusieurs médias officiels.

It continues to rain hear in Matagalpa #Nicaragua and the Rio Grande continues to rise and roar. A short video I just took. #NicaraguaFlooding pic.twitter.com/6z1eZ4SsjX