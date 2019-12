De Delhi à Genève pour la victoire du monde

Sur les routes asphaltées

À pied sur les routes asphaltées du Madhya Pradesh pour trouver la paix



Marcher sur les routes asphaltées du Madhya Pradesh. L’horizon est loin. L’immensité dévore le regard. Le soleil indien chauffe à blanc dès le matin. Marcher pour la paix, la justice: transpirer dans une commémoration active du 150e anniversaire de la naissance de Gandhi. Son portrait et celui de son épouse, Kasturba, ouvrent la marche. Et si leurs solutions non violentes conduisaient à un autre modèle de développement? Cinquante personnes, parfois davantage, déambulent en deux files jusqu’à la nuit. Elles chantent, se taisent ou bavardent. Il y a là les cadres de l’association Ekta Parishad, leur leader Rajagopal, Jill son épouse canadienne, de jeunes Indiens urbains aguerris aux réseaux sociaux, des villageois et une poignée d’internationaux.



Ces hommes, ces femmes paient de leur personne, dorment à la dure, jamais dehors, passent leurs jours à bouffer du kilomètre. On les accueille avec des colliers de tagètes jaunes et orange, des fois des roses, leur offrant eau, biscuits, bananes ou vrais repas. Pour les remercier de porter les revendications – mieux vivre, sortir de la misère, recouvrer la dignité – de Delhi à Genève. Les discours amplifiés des politiciens grésillent dans les haut-parleurs. Le plus fort, c’est le bruit des tambours qui sonne la bienvenue bien avant les premières maisons à venir.



«Jai jagat, jai jagat, jai jagat pukaare ja...» Jai jagat (la «victoire du monde», en hindi) se chante comme un mantra dans le bruit des camions. Les mots d’amour et d’espérance résonnent contre la poussière. Les saris des femmes adivasi (littéralement les premiers habitants) flamboient dans la folle lumière. On a chassé ces populations de leurs forêts de toujours, sans compensation. Depuis trente ans, Ekta Parishad se bat pour leur obtenir le droit à la terre.



Marcher vers Genève, car le monde est globalisé. Éprouver la diversité. S’oublier dans l’action. Et ronger les certitudes néolibérales comme l’écume des mers lèche le sable des plages. Traverser la géographie pied à pied. Au diable le discours sur l’efficacité. Se dissoudre dans le groupe. S’oublier tel le chanteur dans la chorale pour entonner la voix de l’espoir. Douter bien sûr, car c’est dur. Inacceptable, la pauvreté, comme le réchauffement. Justice pour tous et non à la violence. La force des mots augmente pas à pas.



Marcher. Les pieds souffrent. La fatigue enivre mais moins que l’accueil des gens devant chez eux. L’indifférence ne nourrit pas. Le partage réunit. Ne pas se résigner. La distance s’amenuise. Le corps accepte la répétition. Affirmer par le mouvement sans marquer le pas. Alors l’effort s’efface. Le lendemain, remettre ça. Vivre au présent, dans l’instant. «Être le changement que l’on souhaite pour le monde», affirmait déjà Gandhi.(Michel Rime)







Notre ancien collègue Michel Rime fait partie des marcheurs.SHABAZ