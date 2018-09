Dans un état grave, un Pussy Riot empoisonné?

Selon Veronika Nikoulchina, Piotr Verzilov a commencé à se sentir mal mardi soir, quelques heures après un procès auquel elle comparaissait pour désobéissance envers un policier et auquel il s'était déplacé pour la soutenir.

«Dans la soirée, il a commencé à se sentir mal. Il a perdu la vue, sa vue s'est obscurcie. On a mis ça sur le compte de la fatigue mais c'est devenu pire ensuite, il ne pouvait plus parler, il ne me reconnaissait pas», a déclaré Veronika Nikoulchina, qui est aussi sa compagne, à la radio Echo Moskvy.

«Je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait eu une intervention extérieure», a-t-elle ajouté, précisant qu'il fallait attendre les résultats des examens médicaux. C'est ce que semble penser une autre membre des Pussy Riot, qui se présente comme Alekhina Masha sur Twitter.

we need a contact of the best toxicologist, like the best in profession. we need a consultation ASAP.



It's about Peter who was poisoned.



