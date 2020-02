Les conditions présentent «un danger de mort»

Pluies torrentielles, vents violents: la tempête Dennis a balayé dimanche le Royaume-Uni, clouant au sol des centaines d'avions pendant que l'armée est mobilisée et le sud du Pays de Galles en alerte rouge, la météo y présentant un «danger de mort».

Devastating scene of the #flooding in Nantgarw, Wales this morning 16th February! Video by Hayley Oconnell via https://t.co/iWIrZByaLm #StormDennis #Dennis #dennisstorm pic.twitter.com/zfQPPTKmq3