DIRECT - Virus: Pékin se cloisonne pour éviter la propagation

Chine Après avoir placé en quarantaine la métropole de Wuhan, coeur de l'épidémie du nouveau coronavirus, la Chine isole la ville de Huanggang, à 70 km. Plus...

Coronavirus C'est de cette ville que s'est diffusé le nouveau coronavirus qui a déjà fait 17 morts et contaminé plus de 500 personnes. Plus...