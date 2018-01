Cyclistes et piétons balayés par des vents violents

Six personnes sont mortes jeudi aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne en raison d'une violente tempête, selon les autorités. Elle a arraché des arbres, cloué les avions au sol et paralysé le trafic ferroviaire.

De fortes rafales de vent provenant de la mer du Nord ont entraîné l'arrêt du trafic aérien pendant quelques heures à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. C'est une des plus importantes plaques tournantes du trafic aérien en Europe.

La circulation des trains à grande vitesse Thalys reliant la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne a été interrompue pour la journée au-delà de Bruxelles. Le trafic ferroviaire grandes lignes a été suspendu sur les réseaux allemand et néerlandais.

Storm update: currently 260 flights have been cancelled. This mainly affects flights to and from European destinations. Please expect delays for departing flights of up to 30 minutes. Our flight schedule will be disrupted for the rest of the day. pic.twitter.com/5t8Vox3ot6