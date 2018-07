Cricket: le public est autorisé à tomber la veste

Les températures étouffantes au Royaume-Uni ont poussé le prestigieux Marylebone Cricket Club (MCC) à autoriser exceptionnellement ses membres masculins à assister à un match sans veste.

«En raison des températures anormalement élevées, MCC a décidé de dispenser les messieurs de l'obligation de porter des vestes dans le pavillon et d'arriver en en portant une. Cela s'applique aux membres de MCC et Middlesex et leurs invités», a tweeté @homeOfCricket, le compte officiel du Lord's Cricket Ground.

Normalement le MCC - propriétaire du mythique terrain de cricket de Lord's à Londres et «gardien des lois» du jeu - insiste sur l'observation d'un strict code vestimentaire. «Les messieurs doivent porter des costumes ou une veste et un pantalon, une chemise, une cravate ou un foulard et des chaussures avec des chaussettes», indique le protocole.

Quant aux femmes, elles doivent porter des robes, des jupes ou des pantalons (qui peuvent être raccourcis en dessous du genou) ou des jupes-culottes, avec des chemisiers ou des hauts élégants".

Les températures ont atteint 34 degrés jeudi à Londres. L'entorse au protocole a donc été particulièrement appréciée par les membres du MCC, reconnaissables à leurs cravates à rayures rouge et or, qui assistaient en début de soirée à un match opposant Middlesex et Hampshire. (afp/nxp)