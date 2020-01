Crash en Afghanistan: l'avion était bien américain

Un avion des forces américaines s'est écrasé lundi en Afghanistan dans des circonstances encore mystérieuses dans une zone contrôlée par les talibans, ceux-ci affirmant qu'il a été «abattu tactiquement» alors que le Pentagone disait n'avoir «aucune indication» de tirs ennemis.

«Un appareil spécial des occupants américains s'est écrasé (...) dans la province de Ghazni» (Est), a indiqué le porte-parole des talibans Zabiullah Mujahid dans un communiqué, ajoutant que tous les membres de l'équipage avaient péri. Contacté par l'AFP, il a ensuite affirmé que l'appareil avait été «abattu tactiquement», sans expliquer comment.

Le Pentagone a confirmé quelques heures plus tard qu'il s'agissait d'un appareil militaire américain.

«Un Bombardier E-11A américain s'est écrasé aujourd'hui dans la province de Ghazni, en Afghanistan», a tweeté le porte-parole des forces américaines en Afghanistan, le colonel Sonny Leggett. Le Bombardier E-11 est un appareil de soutien aux drones de reconnaissance, équipé de matériel de communications de grande valeur.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.