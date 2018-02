Crash d'avion: 7 corps portés à dos d'homme

Les secours iraniens ont commencé mercredi à descendre à dos d'homme sept cadavres retrouvés en montagne dans les débris de l'avion qui s'est écrasé dimanche dans le sud-ouest de l'Iran, selon des sources officielles.

Après plus de deux jours de recherches dans les monts Zagros, les secours ont localisé mardi à environ 4000 mètres d'altitude la carcasse de l'ATR 72 de la compagnie iranienne Aseman Airlines parti de Téhéran pour la ville de Yasouj.

Hojat Foulad, the pilot of #ATR72 which crashed today with from #Tehran to #Yasuj, had saved the lives of all passengers & crew on board the same flight only 4 years ago when the plane crash landed with engine failure. #avgeek #avgeeks #PlaneCrash #planes #planespotting #airplan pic.twitter.com/rUtqN99KDM