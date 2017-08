Coulé en 1945, un cuirassé a été retrouvé

Torpillé par un sous-marin japonais deux semaines avant la fin de la Seconde guerre mondiale, le cuirassé USS Indianapolis est longtemps resté introuvable. Son épave vient d'être localisée, 72 ans plus tard.

We've located wreckage of USS Indianapolis in Philippine Sea at 5500m below the sea. '35' on hull 1st confirmation: https://t.co/V29TLj1Ba4 pic.twitter.com/y5S7AU6OEl

Le bâtiment de la marine américaine a été trouvé dans la mer des Philippines, à 5,5 kilomètres de profondeur, a annoncé Paul Allen, cofondateur de Microsoft, qui dirigeait l'équipe menant les recherches.

???? BREAKING: 72 years after her sinking, the #USSIndy has officially been found in the Philippine Sea by @PaulGAllen: https://t.co/VNfRxarfSW pic.twitter.com/n7JTengfAe