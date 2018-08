Corruption: les Roumains poursuivent les manifs

Des milliers de Roumains se sont rassemblés pour le troisième soir consécutif à Bucarest et dans d'autres villes de Roumanie. Ils ont demandé la démission de la Première ministre Viorica Sancila et dénoncé la corruption au sein du gouvernement social-démocrate.

Les manifestations de dimanche ont été pacifiques contrairement aux rassemblements de vendredi, lors de la première journée de protestation, où les forces de police anti-émeutes avaient eu recours à des tirs de gaz lacrymogènes et à des canons à eau. Plusieurs centaines de personnes qui participaient à la manifestation dans la capitale Bucarest avaient fait l'objet d'une attention médicale.

«La corruption tue ! Démission !»

Dimanche, quelque 15'000 personnes se sont réunies devant le siège du gouvernement, sifflant, criant des slogans comme «la corruption tue ! Démission !» et accusant les membres du gouvernement d'être des «voleurs». Ces rassemblements pacifiques se sont multipliés en Roumanie depuis l'arrivée au pouvoir du Parti social-démocrate (PSD) début 2017 qui cherche à dépénaliser certains délits de corruption. Les députés du PSD ont approuvé cette année des modifications du code pénal, provoquant l'inquiétude des Etats-Unis et de l'Union européenne. Ces modifications ont fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. Le chef de file du PSD Liviu Dragnea a été condamné à trois ans et demi de prison par la cour suprême en juin pour incitation à l'abus de pouvoir. Il a fait appel de cette condamnation. (ats/nxp)