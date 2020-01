Coronavirus en Chine: l'OMS va se réunir d'urgence

Un comité ad hoc de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit se réunir mercredi à Genève à partir de 18H00 GMT (19h00 en Suisse) pour déterminer s'il convient de déclarer une «urgence de santé publique de portée internationale» avec l'apparition du nouveau coronavirus, qui a fait neuf morts et contaminé des centaines de personnes en Chine,.

L'OMS n'a jusqu'ici utilisé ce terme que pour de rares cas d'épidémies nécessitant une réaction internationale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et la RDC depuis 2018.

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG