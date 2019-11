Controverse: la Nasa rebaptise un objet céleste

Le corps céleste le plus lointain jamais observé de près a été officiellement renommé mardi Arrokoth, ce qui signifie «ciel» dans la langue de la tribu amérindienne Powhatan, après que son premier surnom, Ultima Thule, a suscité une controverse du fait de son association avec le vocabulaire nazi.

Vestige glacé de la formation du système solaire, Arrokoth se trouve dans la ceinture de Kuiper, elle-même située à quelque 4,8 milliards de kilomètres du Soleil. La sonde New Horizons l'avait survolé en janvier et transmis pour la première fois à la Nasa des photos détaillées de ce corps céleste, une découverte historique. Les images montraient qu'il était formé de deux sphères ou «lobes» - à la manière d'un bonhomme de neige.

Ultima Thule - dont le nom technique est 2014 MU69 - avait été surnommé ainsi d'après une île lointaine de la littérature médiévale. Mais cette dénomination avait suscité de vives réactions car elle a également été utilisée par des occultistes de l'extrême droite allemande au XXème siècle pour désigner l'endroit d'où proviendraient les «Aryens».

Leur «société Thulé» est ensuite devenue le parti nazi d'Adolf Hitler, et le terme est resté populaire dans les cercles d'extrême droite. C'est par exemple le nom d'un groupe de musique suédois exaltant le «pouvoir blanc».

Accord des aînés de la tribu Powhatan

Le nouveau nom officiel, choisi par l'équipe en charge de New Horizons, a été annoncé lors d'une cérémonie au siège de la Nasa mardi. Un communiqué de l'agence spatiale américaine diffusé ensuite ne faisait toutefois pas mention de la controverse.

«Le nom Arrokoth reflète la source d'inspiration provenant de la contemplation du ciel et du questionnement sur les étoiles et les mondes au-delà du nôtre», a déclaré Alan Stern, du Southwest Research Institute dans le Colorado et principal responsable de la mission New Horizons.

La Nasa a ajouté avoir reçu l'accord des aînés de la tribu Powhatan, et que ce nom avait été choisi pour intégrer la culture des peuples autochtones vivant dans la région où cet objet céleste a été découvert par le télescope Hubble.

«Grenier» du système solaire

Hubble, qui a pour la première fois révélé l'existence d'Arrokoth en 2014, et la mission New Horizons sont pilotés depuis le Maryland aux États-Unis, où la région de la baie de Chesapeake abrite les Powhatans.

En réponse à une demande de l'AFP, la Nasa a souligné qu'Ultima Thule n'avait toujours été qu'un surnom, et n'a pas indiqué si le changement de nom avait été causé par la controverse. Mais l'astrophysicien Simon Porter, qui fait partie de l'équipe ayant découvert l'objet céleste, a déclaré à l'AFP: «En gros, les vérifications nécessaires n'ont pas été faites». «Historiquement, ce nom était très positif, et (nous) avons réalisé ensuite que certains contextes étaient négatifs», a-t-il expliqué.

La sonde New Horizons est désormais dans la bordure extérieure de la ceinture de Kuiper, que les astronomes appellent parfois le «grenier» du système solaire. Elle va ensuite rejoindre les sondes Voyager 1 et 2 dans l'espace interstellaire, au-delà de la bulle protectrice du Soleil. (afp/nxp)