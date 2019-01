Conteneurs dangereux à la dérive en mer du Nord

Un navire a perdu au moins 270 conteneurs dans les eaux allemandes de la mer du Nord dans la nuit de mardi à mercredi, dont trois contiennent une substance potentiellement dangereuse, ont annoncé mercredi les garde-côtes néerlandais.

En raison de fortes rafales de vent, une vingtaine de conteneurs remplis notamment de pièces de voitures détachées, d'écrants plats, d'ampoules et de jouets se sont échoués mercredi au large de trois îles des Wadden, au nord des côtes néerlandaises.

Composé inflammable

Trois conteneurs, qui n'ont pas encore été localisés, contiennent des barils de peroxyde organique sous forme de poudre, ont indiqué les garde-côtes sur Twitter.

Ce composé extrêmement inflammable et dont la fumée peut être source d'irritations est notamment utilisé dans la fabrication de plastiques, de polystyrène et de PVC.

In drie, nog niet gelokaliseerde containers, zit gevaarlijk organisch peroxide. Dit zit in poedervorm in vaten.



Dwingend advies is om bij de containers weg te blijven, en niet aan te raken of lucht in te ademen. En meteen contact te zoeken met alarmnummer 112.