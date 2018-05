Conte proposé pour diriger le gouvernement italien

«Je suis très content et fier, Giuseppe Conte sera à la tête d'un gouvernement politique constitué par deux forces politiques», a déclaré Di Maio après avoir été reçu au palais du Quirinal par le président Sergio Mattarella. Le chef de l'Etat a ensuite reçu Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue d'extrême droite, qui a conclu un «contrat de gouvernement» avec le M5S.

Agé de 54 ans, Giuseppe Conte est un juriste universitaire, spécialiste du droit civil et administratif. Inconnu du grand public, il avait été présenté avant les élections du 4 mars par le M5S comme possible ministre chargé de «débureaucratiser» la fonction publique. Il revient au président de la République d'approuver ou non le nom qui lui est proposé. (ats/nxp)