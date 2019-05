Commissariat fermé après une invasion de puces

Un commissariat de police situé dans le nord-est de Paris a dû fermer ses portes au public depuis dimanche après une «invasion de puces» ou de «punaises» qui ont piqué plusieurs fonctionnaires et engendré des conditions de travail «inadmissibles», dénonce lundi un syndicat de police.

«Depuis de nombreux jours, les fonctionnaires du CP19 (commissariat du XIXème arrondissement de Paris) subissent une invasion de puces qui engendre des conditions de travail INADMISSIBLES !!!», a dénoncé dimanche un communiqué du syndicat Alliance police nationale.

«Les fonctionnaires ont consulté leurs médecins pour de nombreuses morsures» d'insectes, fustige le syndicat, qui ajoute: «Pire encore, certains de ces parasites risquent d'être ramenés à leur domicile, contaminant ainsi la cellule familiale».

Si le commissariat est toujours fermé au public lundi, le syndicat dénonce le fait que «les fonctionnaires de police doivent, eux, continuer à travailler à l'intérieur du commissariat depuis dimanche...», a déclaré à l'AFP lundi Emmanuel Cravello, représentant du syndicat Alliance.

Selon lui, il n'a pas encore été déterminé si les insectes incriminés étaient «des puces ou des punaises, ou les deux». «Cela fait trois semaines que la situation perdure; cinq entreprises sont intervenues depuis trois semaines mais pour des désinfections partielles», a-t-il ajouté.

«Les mesures ont été prises pour le public et les gardés à vue mais on laisse les collègues dedans, ce qui cause un mal-être; les décisions tardent à être prises, jusqu'à ce que les collègues n'en peuvent plus...», a-t-il encore regretté.

Le syndicat exige «la fermeture rapide du site le temps nécessaire à une désinfection complète et totale». Une réunion sur le sujet doit avoir lieu lundi à la préfecture de police de Paris. Le syndicat dénonce une «multiplication de ces situations» qui participent selon lui «grandement aux risques psychosociaux».

Alliance, qui doit rencontrer lundi le ministère français de l'Intérieur Christophe Castaner à propos d'un plan de prévention sur les suicides, souhaite évoquer avec lui cet incident. Fin avril, ce syndicat avait dénoncé une «gestion trop souvent comptable de l'administration sur les suicides» dans les rangs de la police nationale, reprochant à sa hiérarchie de ne pas «écouter les maux» de ses policiers. (afp/nxp)