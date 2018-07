Comment la sage Toronto est devenue une capitale du crime

Une rafale de coups de feu tirés en plein centre-ville pour un bilan de deux morts (une femme et le tireur) et 12 blessés, dont une fillette dans un état critique: lundi, la police et les habitants de Toronto s’interrogeaient sur la fusillade sanglante survenue la veille au soir, lorsque un individu a déchargé le contenu de son arme sur la vitrine d’un restaurant dans le quartier grec et très animé de la ville. Règlement de compte? Drame passionnel? Acte terroriste? Toutes les pistes restaient ouvertes.

Quel que soit le mobile, le cas viendra allonger la très longue liste des fusillades que connaît Toronto. La ville en a enregistré pas moins de 213 depuis janvier. La violence par arme à feu n’a cessé de croître ces quatre dernières années, faisant aujourd’hui environ 600 victimes (morts et blessés) par an, pour quelque 400 fusillades annuelles. Ce n’est certes pas le niveau atteint par les mégalopoles américaines, mais dans cette ville de 6 millions d’habitants, jusqu’à peu réputée tranquille, la peur s’installe. Dans certains quartiers, des citoyens braquent depuis leur maison des caméras de surveillance sur la rue et s’organisent pour se défendre.

Nombre de fusillades, qui n’épargnent pas le centre-ville et les beaux quartiers, ont été attribuées à des règlements de compte entre gangs qui se disputent les territoires du marché de la drogue. À la mi-juin, une affaire a marqué la ville: un dealer tirait sur un autre à proximité d’un terrain de jeux, où s’amusaient onze enfants. Deux sœurs de 5 et 9 ans étaient blessées par les balles perdues. Deux semaines plus tard, deux rappeurs connus mouraient dans une fusillade survenue devant une boîte de nuit. Idem: la guerre des gangs avait frappé.

La fusillade de dimanche soir survient deux semaines après l’annonce par le maire de la ville, John Tory, d’un plan sécuritaire de 15 millions de dollars canadiens (environ 11,5 millions de francs suisses), prévoyant 200 policiers supplémentaires déployés dans les rues de la ville et davantage de caméras de vidéosurveillance. Le maire, tout comme Doug Ford, le premier ministre de la province de l’Ontario, multiplient déclarations et promesses d’actions pour «éradiquer la ville des voyous» et «mettre les gangsters en prison».

Mauvaise approche

Mais des voix critiques s’élèvent pour dire que cette politique axée sur le tout répression est en total échec. La ville, gérée de 2010 à 2014 par Rob Ford (le frère de Doug), un maire qui fumait du crack et amenait des prostituées au bureau, paie aujourd’hui des années d’absence d’investissements dans les quartiers défavorisés, dont les populations issues de l’immigration ont explosé ces deux dernières décennies. Pauvreté et discrimination raciale poussent les jeunes des minorités dans la délinquance. La violence s’entretient au sein des gangs dans une logique complexe, enracinée dans des schémas de vendetta perpétuelle. Les organismes sociaux en appellent donc à un changement radical d’approche.

Les médias canadiens rappellent aussi qu’en 2012, l’ex-premier ministre canadien Stephen Harper a fait l’erreur d’abolir le registre national recensant toutes les armes à feu du pays. Or Toronto grouillerait d’armes à feu, situation facilitée par la proximité du marché états-unien. Lundi, le maire de Toronto admettait que sa ville «a un problème avec les armes, trop facilement accessibles à trop de gens». (TDG)