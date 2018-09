Comment faire une prise de judo à un Japonais

Depuis sept décennies, l’histoire stagnait; en sept minutes, elle a pris un coup d’accélérateur. On parle du conflit entre la Russie et le Japon sur un quatuor d’îles qu’on nomme les «Kouriles du Sud» en russe et les «Territoires du Nord» au Japon. Capté par les troupes de Staline lors des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, l’archipel stratégique demeure la pomme de discorde entre Moscou et Tokyo.

Mercredi 12 septembre, lors du forum économique de Vladivostok, le premier ministre japonais a évoqué la nécessité d’avancer sur ce différend qui empêche toujours la signature d’un traité de paix entre les deux pays. Lors de la séance de questions-réponses qui a suivi, Vladimir Poutine s’est tourné vers Shinzo Abe: «Je viens d’avoir une idée… Concluons un traité de paix avant la fin de l’année, sans conditions préalables!» Et d’ajouter: «Je ne plaisante pas: Shinzo a dit qu’il faut changer d’approche. Je suis d’accord!»

Au judo, c’est la capacité d’utiliser la force et la vitesse de l’adversaire pour le déséquilibrer qui compte. Il reste au Japon à obtenir quelques garanties sur le destin de ces îles. Mais là, c’est un travail de sumotori!

(TDG)