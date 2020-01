Comment Poutine envisage-t-il de régner à vie?

Une certitude. Vladimir Poutine ne sera pas le prochain président de la Fédération de Russie. En 2024, il va devoir céder sa place et il ne lui reste que quatre ans pour peaufiner sa stratégie. Le patron du Kremlin, qui n’a pas l’intention de prendre sa retraite, a donc entamé les grandes manœuvres la semaine dernière. Annonce d’une vaste réforme constitutionnelle, démission de Dmitri Medvedev et nomination expresse d’un nouveau premier ministre. Les analystes sont formels: Poutine prépare l’après-Poutine. Un avenir dans lequel le leader russe entend bien se tailler la part du lion.

Au pas de charge

Depuis, tout va très vite. Lundi, le chef de l’État publiait la liste des amendements qu’il voulait soumettre au vote des députés de la Douma, le parlement russe. Ce jeudi, il a fallu moins de deux heures aux élus pour approuver à l'unanimité l'ensemble de ces révisions en première lecture. D’autres tours de scrutin suivront. Ils se ressembleront. Cette réforme, la première de cette ampleur depuis un quart de siècle, passera comme une lettre à la poste, estiment bon nombre de spécialistes. Et le «référendum populaire» promis en avril ne devrait être qu’une formalité.

«Jamais une révision constitutionnelle aussi importante ne s’est faite à une telle rapidité», tonne Vladimir Kara-Murza, historien et journaliste, dont l’engagement en faveur de la démocratie en Russie lui a valu d’être empoisonné à deux reprises. Pour ce fervent défenseur des droits de l’homme, ces annonces relèvent «du coup d’État constitutionnel». «Il est clair depuis 2003 que Poutine a l’intention de rester au pouvoir éternellement. Le Kremlin travaille d’ailleurs sur différents scénarios depuis plusieurs années», poursuit l’actuel président de la Fondation Boris Nemtsov, à Moscou, du nom du leader de l’opposition abattu au pied du Kremlin le 27 février 2015. Soit. Mais comment?

Scénarios envisagés

«En 2008, à la fin de son deuxième mandat, Vladimir Poutine a aisément contourné l'article 81 de la Constitution, qui limite le chef de l’État à deux mandats consécutifs. Il a installé Dmitri Medvedev comme président fantoche, tout en continuant à exercer le pouvoir dans le fauteuil de premier ministre. Pour 2024, il lui fallait trouver une autre stratégie.»

Un des scénarios, explique Vladimir Kara-Murza, consistait à créer un nouvel État intégrant la Biélorussie. «Ce qui aurait permis au maître du Kremlin de devenir le premier président de cette union en vertu d’une nouvelle Constitution.» En vain. Son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, lui a signifié une fin de non-recevoir en décembre. Le dirigeant russe a donc choisi une autre option. «Il a décidé de suivre l’exemple du Kazakhstan, où l’autocrate Noursoultan Nazarbaïev a récemment quitté la fonction suprême pour garder le contrôle en tant que responsable du Conseil de sécurité et chef du parti au pouvoir. Il tente ainsi de transplanter le modèle centre-asiatique sur le sol européen.»

Le retour du Politburo

La réforme proposée par Vladimir Poutine «affaiblira considérablement la présidence en transférant le pouvoir de nommer le premier ministre et le cabinet à la Douma, contrôlé par le parti du chef du Kremlin. Dans le même temps, le Conseil d’État, un organe consultatif, verra son statut constitutionnel revu à la hausse», ajoute Vladimir Kara-Murza. «Poutine peut (re)devenir premier ministre avec des pouvoirs élargis ou tenter de diriger le pays en prenant la tête du parlement. Mais le scénario le plus probable est qu’il prenne la direction du Conseil d’État qui pourrait émerger comme le véritable centre d'autorité qui décidera de la politique intérieure et étrangère de la Russie». Autrement dit, une sorte de Politburo comme à l’époque de l’Union soviétique. Dans ce contexte, qu’importe le nom de son successeur en 2024, «ce ne sera qu’une marionnette», estime le spécialiste moscovite, pour qui seul un mouvement de résistance des citoyens russes pourrait empêcher un tel scénario de se réaliser.

Législatives anticipées en vue

«Les changements s’opèrent à un rythme effréné», constate l’historien de 38 ans. «Les amendements constitutionnels doivent entrer en vigueur d'ici au mois de mai, et il est de plus en plus question d'organiser des élections législatives anticipées cette année.» D’ailleurs, ajoute-t-il, «le Kremlin serait en train de créer plusieurs faux partis politiques pour diluer le vote de protestation et s’assurer de la domination du parti au pouvoir, Russie Unie, malgré sa chute de popularité.» Quant aux vrais opposants, «ils seront très probablement tenus à l'écart du scrutin».

«Il est toutefois important de se rappeler que les plans les mieux conçus des hommes forts pour régner à vie ne se réalisent pas toujours», insiste Vladimir Kara-Murza, faisant allusion au destin de Slobodan Milosevic en Serbie. D’autres en revanche ont réussi. Le plus célèbre étant sans aucun doute Deng Xiaoping, dont le seul titre officiel à la fin de sa vie était président de la Fédération nationale de bridge, alors qu’il dirigeait encore la Chine.