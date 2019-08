Commémoration du 300e de la principauté

Le Liechtenstein a célébré jeudi le 300e anniversaire de sa création. Le prince héritier Alois a prononcé un discours près du château de Vaduz à l'occasion de la fête nationale.

«Pour survivre comme petit Etat, nous avons eu besoin de chance. Nous avons aussi fait beaucoup de choses correctement», a déclaré le prince héritier Alois von und zu Liechtenstein lors du traditionnel discours de la fête nationale.

Mêler monarchie constitutionnelle et démocratie parlementaire est une des clés du succès de la principauté, a souligné le prince. Une économie stable et des finances équilibrées y ont aussi contribué. «Nous avons aussi un bon système de formation et des conditions cadres favorables pour l'économie».

Faire face aux défis

Malgré ces conditions favorables, il faut faire face aux défis actuels en prenant de bonnes mesures. Le prince a évoqué la numérisation, la hausse des coûts de la santé, le développement démographique et la préservation de l'environnement.

La situation géopolitique du petit Etat de 160 km2 est aussi devenue plus difficile. La loi du plus fort et le protectionnisme s'imposent de plus en plus. «En tant que petit Etat, nous ne disposons que de peu de possibilités pour faire respecter nos intérêts», a souligné le prince héritier.

Le 15 août est le jour de la fête nationale du Liechtenstein. La petite monarchie a été élevée au rang de principauté le 23 janvier 1719 par l'empereur romain-germanique Charles VI. (ats/nxp)