Colis piégés: la réaction de Trump «sonne creux»

Les chefs de file du Parti démocrate au Congrès des Etats-Unis ont dénoncé mercredi la réaction «creuse» de Donald Trump après l'envoi de colis piégés à des personnalités démocrates. Le président de CNN Worldwide a de son côté déploré l'incapacité du président et de son administration à comprendre les conséquences de leurs attaques contre les médias.

Dans un communiqué commun, les chefs de file des groupes démocrates au Sénat, Chuck Schumer, et à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, estiment que «les paroles du président Trump sonnent creux en attendant qu'il annule ses (autres) déclarations qui cautionnent des actes de violence».

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2018

«Maintes et maintes fois, le président a cautionné la violence physique et divisé les Américains par ses mots et par ses actes», ajoutent-ils. Ils évoquent son soutien à un élu ayant frappé un journaliste, aux militants de l'extrême droite de Charlottesville ou encore «aux dictateurs du monde entier qui assassinent leurs propres concitoyens». M. Schumer et Mme Pelosi mentionnent aussi les sorties de Donald Trump contre la presse, «ennemi du peuple».

Today they tried to murder two Presidents as well as public servants and journalists. Make no mistake, these terrorists were encouraged and emboldened by the hate speech of Donald Trump. If you can’t see the clear menace of this man’s influence by now then you are a part of it. pic.twitter.com/L7kYcpcPKO — Jim Carrey (@JimCarrey) October 24, 2018

Des colis piégés adressés à des personnalités démocrates, notamment l'ancien président Barack Obama et l'ex-secrétaire d'Etat Hillary Clinton, ont été interceptés mercredi aux Etats-Unis. L'immeuble Time Warner à New York a par ailleurs été évacué après la découverte mercredi d'un colis suspect dans les bureaux de CNN, situés dans ce bâtiment.

The #MAGAbomber is working for Donald J. Trump and no amount of @WhiteHouse spin will change that. The whole world has watched #Trump incite this violence. Now we will watch the weasel call this a plot by the Dems to take the midterms. Spoiler alert: Trump ALWAYS lies. pic.twitter.com/SwFK9oyQnD — Johnny Catsh (@John_C_Catsh) October 24, 2018

«Il y a une absence totale et complète de compréhension à la Maison blanche sur la gravité de leurs attaques continues sur les médias», a commenté Jeff Zucker, président de CNN Worldwide.

«Le président, et surtout la secrétaire de presse de la Maison blanche (ndlr, Sarah Sanders), devraient comprendre que leurs mots ont un impact. Jusqu'à présent, ils n'ont montré aucune compréhension à ce sujet», a-t-il ajouté. https://www.democraticleader.gov/newsroom/102418 (ats/nxp)