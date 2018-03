Colis piégés: Trump dénonce des «malades»

Le président américain Donald Trump a dénoncé mardi les «malades» à l'origine de plusieurs attentats à la bombe au Texas ces dernières semaines, une série qui serait du même auteur mais sans «lien apparent» avec le terrorisme.

M. Trump s'exprimait quelques heures après l'explosion, tôt mardi matin, d'un colis piégé qui a fait un blessé léger dans un centre de tri de FedEx à Schertz, près de San Antonio.

#FBI, along w/ @ATFHou, responded to explosion at FedEx facility in Shertz, TX early this morning. No reported injuries. More info later today.