Climat: 80 pays prêts à agir davantage

Environ 80 pays sont prêts à relever leurs engagements de réduction d'émissions de carbone dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, a déclaré mardi l'émissaire de l'ONU pour le climat Luis Alfonso de Alba.

Selon cet accord, les pays signataires s'étaient engagés à annoncer d'ici 2020 de nouveaux efforts pour muscler leur plan national de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, afin de tenter de contenir la hausse mondiale des températures.

«Il y a 80 pays qui nous ont déjà indiqué être prêts» à revoir à la hausse leurs ambitions, a déclaré aux journalistes M. de Alba. «Mais cela ne signifie pas qu'ils veuillent le faire à l'échelle dont nous avons besoin», a-t-il ajouté.

«Une augmentation draconienne»

Les Nations unies poussent les gouvernements dans l'objectif de réduire de 45% les gaz à effet de serre sur les dix ans à venir et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. «Nous devons accroître notre ambition de façon radicale», a déclaré M. de Alba. «Nous ne parlons pas d'une approche progressive, mais d'une augmentation draconienne.» Au total, 197 parties ont signé l'accord de Paris en 2015, et 186 l'ont depuis ratifié.

Les Etats-Unis de Donald Trump ont décidé de se retirer de l'accord, mais ce retrait ne sera effectif qu'en 2020. Luis Alfonso de Alba, désigné l'an dernier pour organiser un ambitieux sommet sur l'environnement en septembre à New York, se trouvait à Washington la semaine dernière pour rencontrer des responsables américains. Des réunions «très positives», selon l'émissaire onusien.

Les responsables américains «ont convenu que beaucoup restait à faire» et ont encouragé l'ONU à pousser les autres pays à faire plus, malgré la décision des Etats-Unis. «Ils attendent que ces pays le fassent.» Les Etats-Unis sont le pays qui pollue le plus au monde après la Chine. (afp/nxp)