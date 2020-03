Cinq morts dans une avalanche en Autriche

Cinq personnes sont mortes dans une forte avalanche dans le massif autrichien du Dachstein, aux environs de 9h30 dimanche, a indiqué la police de la région de Haute-Autriche.

L'avalanche, dont les causes ne sont à ce stade pas connues, s'est déclenchée devant témoins à 2800 mètres d'altitude près d'un refuge situé sur la commune de Ramsau-am-Dachstein. Elle mesure 150 à 200 mètres de large et 400 mètres de long. Les cinq victimes évoluaient en raquettes, a indiqué la télévision publique ORF. Elles appartenaient vraisemblablement à un groupe de sportifs originaire de la République tchèque et leurs corps ont été transportés dans le village d'Hallstatt pour identification, selon une porte-parole de la police.

«On va fouiller tout le site»

Les secours en montagne se trouvaient dimanche en milieu de journée dans la zone, ainsi que six hélicoptères dépêchés des régions de Haute-Autriche, de Salzbourg et de Styrie. En janvier, une soixantaine de résidents de Ramsau-am-Dachstein avait réchappé d'une coulée de neige qui s'était engouffrée dans deux bâtiments, dont un hôtel, en faisant d'importants dégâts matériels mais pas de blessés.

«Nous ne pensons pas qu'il y ait d'autres victimes mais pour en être sûr, on va fouiller tout le site», a déclaré le responsables des secours Christoph Preimesberger à l'agence de presse autrichienne APA.

Les conditions climatiques favorables ont incité de nombreux sportifs à organiser des expéditions sur le glacier du Dachstein dimanche.

Die Identität der fünf Schneeschuhwanderer war zunächst noch nicht abschliessend geklärt, die Leichname wurden nach Hallstatt gebracht.#Österreich #Lawinehttps://t.co/nKhtNOYkDd pic.twitter.com/rgWpIZUVU9 — Sputnik Deutschland (@de_sputnik) March 8, 2020

(ats/nxp)