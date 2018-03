Cinq millions de dollars volés sur le tarmac

Un groupe de braqueurs a volé 5 millions de dollars en espèces qui devaient partir du Brésil vers la Suisse à bord un avion de Lufthansa, dans un grand aéroport de fret près de Sao Paulo (sud-est), a annoncé la police locale lundi.

Robbers with automatic weapons invade tarmac of São Paulo international airport with fake armored car, painted to look legit, flee with millions of dollars in cash unloaded from Lufthansa cargo plane. https://t.co/VN45CrVzMh