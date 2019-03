Cinq lions vont être évacués d'un zoo de Gaza

Plus de 40 animaux, dont cinq lions, des singes et des porcs-épics, vont être évacués du zoo de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où ils vivaient dans de «terribles conditions», a annoncé mercredi l'association «Four Paws». Ils vont être transférés dans une réserve en Jordanie.

Les animaux seront examinés au préalable, à la fin mars, a précisé dans un communiqué l'organisation britannique de protection des animaux.

Four Paws a indiqué que le transfert des animaux avait été convenu avec le propriétaire du zoo après «des semaines de négociations ardues». L'organisation n'a pas précisé les termes de l'accord.

Arrivés via des tunnels

Sans financement pour la nourriture et les soins aux animaux, les responsables du zoo ont expliqué être conscients qu'il leur était impossible de s'occuper de leurs pensionnaires dans de bonnes conditions. Le parc animalier est le plus ancien de la bande de Gaza qui, depuis plus d'une décennie, est verrouillée par un strict blocus israélien.

Le zoo avait fait parler de lui quand quatre lionceaux tout juste nés y étaient morts de froid en janvier. Quelques semaines plus tard, une lionne avait été amputée de ses griffes sous anesthésie pour permettre aux visiteurs de jouer avec elle.

Selon «Four Paws», beaucoup de pensionnaires du zoo de Rafah sont morts sous les bombardements depuis son ouverture en 1999. Les animaux sont arrivés via des tunnels qui relient l'enclave à l'Egypte, aujourd'hui quasiment tous refermés. (ats/nxp)