Chypre: les élus US lèvent l'embargo sur les armes

Le Congrès américain a levé mardi un embargo sur la vente d'armement américain à Chypre vieux de plus de 30 ans. Parallèlement, les tensions entre les États-Unis et la Turquie, qui occupe le nord de cette île méditerranéenne, ne cessent de s'aggraver.

Le Congrès a approuvé cette mesure dans le cadre de la loi de financement militaire votée par le Sénat, qui doit maintenant être promulguée par le président Donald Trump. Les États-Unis avaient imposé un embargo sur la vente d'armement américain à l'ensemble de l'île en 1987, dans l'espoir d'encourager une réunification de l'île, dont le nord est occupé par la Turquie depuis son invasion en 1974. Mais la mesure avait été jugée contre-productive, car elle avait encouragé le gouvernement chypriote à s'allier à d'autres partenaires tandis que la Turquie, alliée des États-Unis au sein de l'Otan, a continué d'occuper la partie nord de Chypre.

La mesure a notamment été soutenue par le sénateur démocrate Robert Menendez et son collègue républicain Marco Rubio, qui ont indiqué vouloir encourager la coopération entre Chypre, la Grèce et Israël. «Au moment où Chypre cherche à approfondir son partenariat stratégique avec les États-Unis, il est dans notre intérêt stratégique et économique de lever ce vieil embargo (...) qui ne fait pas avancer les objectifs de sécurité des Etats-Unis», a indiqué Robert Menendez.

Accord controversé

Les relations entre les deux communautés chypriotes s'étaient apaisées ces dernières années mais les tensions ont repris lorsque la Turquie a conclu fin novembre un accord controversé de délimitation maritime avec la Libye.

Cet accord a été condamné par plusieurs pays, dont la Grèce et Chypre, car il permet à Ankara de revendiquer des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale, où des gisements d'hydrocarbures ont été découverts ces dernières années.

Washington cherche notamment à éviter que l'embargo sur les armes américaines ne pousse Chypre dans les bras de la Russie, alors que l'île a signé en 2015 un accord avec Moscou donnant accès aux ports chypriotes.

Vente soumise à conditions

Le document approuvé mardi par le Congrès américain prévoit que les États-Unis limiteront la possibilité pour Chypre d'obtenir certaines technologies sensibles tant que l'île n'aura pas interdit ses ports aux navires russes.

Les relations entre les États-Unis et la Turquie se sont fortement tendues depuis l'achat par Ankara de systèmes de défense russes S400 malgré l'opposition de Washington qui les considère incompatibles avec l'armement de l'Otan. (ats/nxp)