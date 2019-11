Chili: séisme ressenti en pleine manifestation

Affrontements entre forces de l'ordre et manifestants

Outre le séisme, les manifestations dans la capitale ont été émaillées de nombreux incidents. Des échauffourées ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants et plusieurs bus ont été incendiés, selon des journalistes de l'AFP. Alors qu'un cortège tentait de s'approcher du palais présidentiel de la Moneda, la police a dispersé la foule en faisant usage des lances à eau et de gaz lacrymogènes. Au moins une policière a été blessée, selon un photographe de l'AFP. Sur un cliché, on apercevait le casque de celle-ci en flammes.