Charles Dutoit accusé de harcèlement à Montréal

Des musiciens ont accusé samedi le maestro vaudois Charles Dutoit, à la tête de l'orchestre pendant 25 ans, de harcèlement psychologique. L'orchestre symphonique de Montréal a dit dans la foulée sa détermination à faire régner «le respect de la dignité» en son sein.

«Nous sommes très compatissants et touchés» par les témoignages publiés récemment», souligne dans un communiqué le président du Conseil d'administration et ancien Premier ministre québécois Lucien Bouchard. «Nous en tirons une détermination renouvelée à faire régner au sein de l'OSM le respect de la dignité et des droits fondamentaux des musiciens et du personnel administratif», a ajouté M. Bouchard.

Les quotidiens La Presse et Le Devoir ont publié samedi des témoignages d'une quinzaine de musiciens affirmant avoir été victimes ou témoins de harcèlement psychologique et d'intimidation de la part du célèbre chef d'orchestre, qui fut directeur artistique de l'OSM de 1977 à 2002.

La Presse écrit que le maestro pouvait «harceler et humilier» certains musiciens pendant des mois, voire des années. Le quotidien affirme également que le comité exécutif et le conseil d'administration de l'OSM avaient été informés à de nombreuses reprises de l'attitude de M. Dutoit à l'encontre de musiciens ou de membres du personnel de l'orchestre.

L'actuel président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Luc Fortin, cité par La Presse, s'est dit «troublé» que les allégations de harcèlement psychologique et d'intimidation aient été «ignorées» aussi longtemps par l'administration.

Enquête indépendante

Lucien Bouchard relève que Charles Dutoit «n'a plus aucune relation avec l'OSM». Il rappelle que le comité exécutif de l'OSM a décidé, fin décembre dernier, de lancer une »enquête indépendante en matière de harcèlement sexuel au travail«, après avoir reçu une plainte d'une musicienne contre le chef d'orchestre.

Cette plainte faisait suite aux révélations de plusieurs femmes affirmant avoir été agressées sexuellement par Charles Dutoit, entre 1985 et 2010, selon des informations de l'agence de presse américaine Associated Press. Le chef d'orchestre avait démissionné en 2002 après que la Guilde des musiciens avait dénoncé un climat de travail insupportable pour les musiciens.

Accusations rejetées

Dans le sillage des accusations de harcèlement sexuel contre lui, plusieurs orchestres, dont le Royal Philharmonic de Londres et l'orchestre philharmonique de New York ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec le chef d'orchestre vaudois âgé de 81 ans.

Charles Dutoit a catégoriquement rejeté en décembre les accusations d'abus sexuels dont il fait l'objet. Le maestro les a qualifiées de «choquantes». Il a notamment affirmé ne pas reconnaître «l'homme ou les actions décrites dans les médias» et qu'il prévoit de «se défendre». (ats/nxp)